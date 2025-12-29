Le pagelle di Atalanta-Inter partono, tra gli ospiti, con il 7 a Sommer per la parata su Zalewski (pur a gioco fermo). Voto 6 a Bisseck, gran partita finché non perde Samardzic nel finale. Altro 7, invece, per Akanji, inappuntabile. Bene anche Bastoni, 6,5.

A centrocampo 5,5 a Luis Henrique, che sfiora il gol nella ripresa (ma doveva e poteva fare meglio). Partita da leader per Barella (6,5), stesso voto per Calhanoglu che regala geometrie nonostante la marcatura di Pasalic. Altro 6,5 per Zielinski, aiuto regista di Calhanoglu in mezzo al campo. Sufficiente Dimarco, nonostante il passaggio strepitoso per mandare in porta Luis Henrique.

In attacco sufficienza a Thuram, che segna (ma in fuorigioco) e crea scompiglio nella difesa avversaria. Voto 6,5 a Esposito, assist decisivo al primo pallone toccato. Pagella da 7 per Lautaro, altro cartellino timbrato con l'Atalanta. Tutti gli altri subentrati sono da "ng". Voto 6 a Chivu, che azzecca tutte le mosse e vince.

Nell'Atalanta 7 a Carnesecchi, 4 a Djimsiti. Sufficiente la direzione di La Penna.