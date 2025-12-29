"Juventus, Milan e Inter per struttura, seconde squadre, monte ingaggi e valore patrimoniale sono diverse. Il Napoli, per diversi motivi, non è ancora in grado di comandare", aveva detto Antonio Conte dopo il successo del suo Napoli a Cremona.

Cristian Chivu non ha voluto rinfocolare lo stucchevole dibattito: "Quello che dice Conte non mi interessa, poi se siamo abituati a fare casino facciamolo, ma io non lo farò perché non mi piace. Si può andare a giocare a calcio senza tirare fuori altro – ha detto l’allenatore primo in classifica dopo la vittoria di Bergamo –. Bisogna mantenere i valori di questa competizione. Alla fine è solo calcio, solo sport. E la gente deve godere soltanto di quello. Chi fa casino può farlo tranquillamente. Noi sappiamo che l’unico obiettivo che abbiamo è essere competitivi e cercare di essere all’altezza delle aspettative di tutti".

Come ricorda la Gazzetta dello Sport, l'Inter ha vinto quattro gare di fila in Serie A per la seconda volta con Chivu allenatore – la prima tra settembre e ottobre – e stavolta è stato di nuovo merito di Lautaro. Ma Chivu ha contenuto gli elogi singoli e ha spartito le lodi per tutto il suo parco attaccanti.