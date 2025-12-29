In occasione del World Sport Summit a Dubai, il presidente della FIFA Gianni Infantino apre alla possibilità di cambiare la regola dell'offside: "Consideriamo la regola del fuorigioco, che si è evoluta nel corso degli anni, imponendo all'attaccante di posizionarsi perfettamente in linea con il difensore: forse in futuro dovrà essere con tutto il corpo davanti per essere in posizione irregolare". L'idea è quella di fischiare fuorigioco solo quando l'attaccante è completamente avanti al difensore. "Ma stiamo anche valutando misure per evitare perdite di tempo - ha aggiunto Infantino - È importante che il gioco scorra nel modo giusto, quindi le interruzioni devono essere ridotte al minimo".

Nel suo discorso c'è spazio anche per il VAR: "Anni fa lo abbiamo introdotto per rendere il calcio più equo, per dare all'arbitro l'opportunità di correggere un errore che milioni e milioni di persone a casa o persino allo stadio avrebbero potuto vedere. Stiamo migliorando sempre di più il VAR con una tecnologia sempre più avanzata per aiutare gli arbitri a prendere la decisione giusta. Continuiamo a esaminare le regole, chiedendoci come possiamo rendere il gioco più offensivo, più attraente".