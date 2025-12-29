Il 2025 dell'Inter si è chiuso con una vittoria, che permette ai nerazzurri di terminare l'anno in testa alla classifica della Serie A 2025/26. Il successo contro l'Atalanta è il numero 39 dell'anno solare considerando tutte le competizioni: un numero che pareggia le vittorie nerazzurre del 2023, mentre solo nel 2005 l'Inter era riuscita a fare meglio, arrivando a quota 40.
L'ultima gara dell'anno in Serie A nelle ultime stagioni ha regalato tante gioie ai nerazzurri, che per la settima volta nelle ultime otto stagioni hanno vinto la partita conclusiva dell'anno in Serie A (oltre alle 7 vittorie l'Inter ha ottenuto un pareggio).
Sezione: Focus / Data: Lun 29 dicembre 2025 alle 23:40
Autore: Raffaele Caruso
