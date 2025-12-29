Carmine Gautieri, interpellato dai colleghi di Tuttomercatoweb, si è espresso sul momento dell'Inter dopo il successo contro l'Atalanta. Di seguito le sue parole: “L’Inter sta dando una vera dimostrazione di forza. La continuità si vede in tutti i reparti: vincono partite anche quando non giocano al massimo, e questo dimostra che è una squadra completa. Inoltre hanno giocatori in panchina che possono risolvere le partite con giocate importanti, come Esposito nel passaggio a Lautaro Martinez. Per me, quest’anno l’Inter è la squadra da battere”.