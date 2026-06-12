"Per Palestra c'è solo l'Inter": così oggi il Corriere dello Sport riferisce della volontà ferrea dell'esterno dell'Atalanta di trasferirsi a Milano alla corte di Cristian Chivu. Nessun passo indietro, nessun ripensamento. Bisogna però trovare la quadra economica dell'affare.

Intanto si profila un asse di mercato Marotta-Perez dopo la visita nerazzurra ieri a Madrid. E su Frattesi torna forte il Nottingham Forest.

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Sezione: In Primo Piano / Data: Ven 12 giugno 2026 alle 12:00
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
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