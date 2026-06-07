Il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio ha fatto il punto in zona mista anche su alcune situazioni legate al centrocampo e sui giovani del club.

Parlando di Curtis Jones, Ausilio ha chiarito che il nome resta nei radar nerazzurri: “La forbice minima la dite voi, i milioni non sono vostri… L’interesse c’era a gennaio e c’è anche adesso: è un giocatore che stiamo seguendo con attenzione. A gennaio ci abbiamo provato e proveremo ancora. Se troviamo l’accordo bene, altrimenti faremo altre scelte”.

Fiducia in Stankovic e Massolin

Capitolo importante anche per Aleksandar Stanković, rientrato nell’orbita nerazzurra: “Riaverlo è un segnale forte di fiducia. Ha le qualità su cui vogliamo costruire qualcosa di importante. I giovani devono avere spazio, ma siamo noi a dover creare le condizioni giuste. Il fatto di aver investito su di lui è un segnale chiaro del nostro progetto. Inizieremo il precampionato con lui e Massolin e poi li valuteremo in ritiro".