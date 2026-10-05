Appuntamento in diretta con il Salotto di FcInterNews. Sosta nazionali infinita, questa sera l'Italia di Bastoni, Barella e Esposito sfida la Turchia. Le ultimissime di formazione e da Appiano con il ritorno dell'Inter in azione nel fine settimana contro il Parma. Boban crea dibattito Sucic.

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Sezione: In Primo Piano / Data: Lun 05 ottobre 2026 alle 19:00
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.