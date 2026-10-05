Appuntamento in diretta con il Salotto di FcInterNews. Sosta nazionali infinita, questa sera l'Italia di Bastoni, Barella e Esposito sfida la Turchia. Le ultimissime di formazione e da Appiano con il ritorno dell'Inter in azione nel fine settimana contro il Parma. Boban crea dibattito Sucic.
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Sezione: In Primo Piano / Data: Lun 05 ottobre 2026 alle 19:00
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.
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Lunedì 05 ott
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- 15:40 Owen: "Jones via dal Liverpool? Non è male sfoltire la rosa per far emergere i giovani"
- 15:25 Robertson fa 100 con la Scozia, Jones si congratula con lui
- 15:11 Orsato: "Zanetti il giocatore più corretto. Il VAR ha migliorato il calcio"
- 14:56 Serbia sempre ko, ma Stankovic dà buoni segnali: "Non è solo il futuro"
- 14:43 Gattuso: "Bastoni non l'ha fatto apposta a farsi espellere"
- 14:29 Sky CH - Jeltsch smuove il mercato: agenti a contatto con Inter e Barça
- 14:15 Nazionale, Barella: "Non voglio rivincite, so chi sono e cosa posso dare"
- 14:00 L'Arsenal non molla Pio Esposito: scout a Bursa per vederlo in azione
- 13:45 Darmian verso la firma col Bologna: ieri buone sensazioni con l'Ascoli
- 13:31 Arnautovic: "Zielinski straordinario. Nel 2010 rischiai l'arresto due volte"
- 13:16 Gasperini: "L'Inter è la squadra più forte per rosa, qualità e risultati"
- 13:02 Player of the Month, sono quattro i candidati per agosto-settembre
- 12:48 Lizarazu: "Diouf terzino scelta incoraggiante, ma la situazione preoccupa"
- 12:34 Zidane preoccupato: la Francia non ha terzini. Da qui l'idea Diouf
- 12:21 "Sono Leao, quello del Galatasaray". L'ironia di Thuram in monopattino
- 12:09 Sneijder: "Chivu ha un tocco speciale, uno come Calhanoglu lo terrei"
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Domenica 04 ott
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