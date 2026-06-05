Tutti gli occhi del mondo Inter in questo momento sono su Marco Palestra, 'colpa' di Denzel Dumfries che ha accelerato, accasandosi al Real Madrid, una trattativa che inizialmente doveva cuocere a fuoco più lento. Ma nelle quattro ore di visita alla sede in Viale della Liberazione, oltre a rilasciare due gran belle interviste alla Gazzetta dello Sport e al Corriere della Sera, Cristian Chivu avrà di certo parlato con la dirigenza dell'Inter anche della strategia di mercato per quanto riguarda la difesa.
CERTEZZE
La situazione è fluida, con qualche certezza e alcuni legittimi dubbi. Innanzitutto, è assodato che Francesco Acerbi non è più un giocatore nerazzurro e proprio per questo il Monza lo sta corteggiando. In secondo luogo, Manuel Akanji lo è a tutti gli effetti, scattato l'obbligo di riscatto dal Manchester City per 15 milioni di euro dopo la vittoria dello Scudetto. Un'operazione che in casa Inter hanno completato con enorme piacere, per il titolo e per l'apporto sul campo dello svizzero. Ghostato dal Barcellona, anche Alessandro Bastoni è confermatissimo sul centro-sinistra del tridente difensivo e le recentissime parole di Chivu lasciano poco spazio ad altri scenari. Queste le uniche certezze, al momento, nella retroguardia nerazzurra.
IN BILICO
Altri giocatori ad oggi restano in bilico, con tendenza però alla permanenza. Si tratta di Carlos Augusto e Yann Bisseck. Il brasiliano non ha ancora accettato la proposta di prolungamento fino al 2030 perché insicuro del suo ruolo da protagonista nella rosa della prossima stagione. Un attendismo che, dicono le cronaache, Chivu avrebbe interrotto dando al giocatore, deluso dalla mancata convocazione al Mondiale, qualche garanzia di impiego in più. Ergo, pur rimanendo ancora qualche nuvola sopra la testa di Carlos ed essendo il suo nome inserito spesso in trattative di mercato, le probabilità che rimanga a Milano restano comunque alte. Lo sarebbero anche quelle di Bisseck, nonostante nei giorni scorsi, dalla Germania, è più volte rimbalzata la voce di un Bayern Monaco fortemente interessato al classe 2000 tedesco. La tipica chiamata a cui non si può dire di no, Denzel Dumfries docet. A fugare parecchi dubbi è stato il suo nuovo agente, Giovanni Branchini, che ha negato ogni trattativa con i campioni di Germania pur essendo lui stesso, loro interlocutore privilegiato, motivo per pensare diversamente. Acqua tattica sul fuoco o banale cruda e nuda verità? Ad oggi, contratto alla mano, Bisseck è più nerazzurro che altro. In sospeso, fino a sua risposta definitiva, anche Stefan de Vrij, al quale la dirigenza ha proposto un rinnovo annuale a circa metà dello stipendio. Prendere o lasciare? Senza l'impegno del Mondiale, ahilui, l'olandese si è preso qualche giorno per riflettere con calma sul suo futuro prossimo. E secondo quanto filtra a oggi prevarrebbe il sì alla proposta nerazzurra.
CHE RUOLO PER SOLET?
Il quadro attuale, dunque, prevede solo un addio al sestetto difensivo della scorsa stagione, considerando Matteo Darmian un jolly di corsia destra. Non resta dunque che coprire quella falla lasciata da Acerbi e il nome del difensore più vicino a vestirsi di nerazzurro è quello di Oumar Solet. Accordo raggiunto con il francese, da limare i dettagli con l'Udinese, soprattutto per la formula. Un colpo importante per un giocatore ancora giovane, classe 2000, ma già pronto per certi livelli. La domanda però è: in che posizione verrebbe 'incasellato'? A Udine si è ben disimpegnato da braccetto sinistro, slot ampiamente occupato. Potrebbe perciò essere spostato a destra a competere con Bisseck, con il quale condivide parecchie caratteristiche. Ma questo significherebbe riproporre Akanji al centro, posizione in cui ha agito nella scorsa stagione per ragion di Stato più che per propria volontà. A meno che Chivu non voglia riportarlo a destra, dove aveva iniziato la stagione, per lanciare Solet da centrale. Possibile? Certo, anche se per tendenza a giocare molto con il pallone e ad attaccare gli spazi partendo da dietro il francese dovrebbe abituarsi ad altri movimenti più equilibrati e meno personalisti, in cui comunque eccelle. Servirebbe lavorarci, imparare i movimenti, le coperture e i sincronismi con i due braccetti. Per uno che ha iniziato a giocare da centrocampista, essere geograficamente al centro del gioco, anche in difesa, non dovrebbe essere un problema. Almeno fino a prova contraria.
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
Altre notizie - In Primo Piano
Altre notizie
- 00:02 Sky - Stankovic vuole giocarsi le sue carte all'Inter. Il club però aspetta
- 00:00 Non cambiamento, ma evoluzione
- 23:47 Calhanoglu promessa elettorale di Hakan Safi? L'Inter non sa nulla
- 23:43 Marianella: "Esposito si è preso l'Inter subito, è sintomo di carattere"
- 23:28 Colonia, Halfmann: "Non dimenticheremo facilmente la gara con l'Inter"
- 23:14 videoChivu racconta la gestione del caso Bastoni
- 22:59 D'Ambrosio: "Dumfries via dall'Inter, la questione è semplice. Ora Palestra"
- 22:45 CIES - Boom Pio Esposito: ora vale più di Lautaro Martinez
- 22:34 Sessa, commissario stadi: "EURO2032, lo stadio di Inter e Milan ci sarà"
- 22:20 L'Inter lavora alla nuova difesa, tra certezze e dubbi. Che ruolo per Solet?
- 22:13 Montella: "Stiamo reinserendo gradualmente Calhanoglu in squadra"
- 22:05 Parma, Cherubini: "Chivu è in un grandissimo club che lo ha aiutato"
- 21:57 De Siervo: "Alla Scala omaggio ai protagonisti del nostro campionato"
- 21:43 Derby d'Italia all'ultima d'andata, è una prima volta storica per la Serie A
- 21:36 Derby alla decima giornata? All'Inter porta bene: Milan mai vincente
- 21:26 Giulini: "Palestra faccia la scelta giusta. Berenbruch? Un nome come altri"
- 21:15 Romano: "Jones-Palestra, l'Inter sempre al lavoro. Con il sì dei giocatori"
- 21:08 Gran Galà AIC alla Scala, Simonelli: "Rappresenteremo i valori della A"
- 20:54 L'arch. Fayer: "Temo che Inter e Milan pensino più al cliente che al tifoso"
- 20:39 Lotito: "Stadi? In Italia combattiamo con le lungaggini della burocrazia"
- 20:26 Svolta Gran Galà del Calcio: appuntamento alla Scala il 2 settembre
- 20:18 Serie A 2026-2027 su DAZN e Sky, la suddivisione degli slot orari
- 20:04 Cagliari, Giulini saluta Angelozzi: "Palestra è stata una sua intuizione"
- 19:52 Marotta: "Dumfries verso il Real. Palestra? Fase ancora preliminare"
- 19:43 "Mi piacerebbe l'esordio a San Siro". L'AD del Monza è stato accontentato
- 19:31 Serie A 2026-2027, per l'Inter avvio dai dolci ricordi e finale da brividi
- 19:29 Dal Canto: "L'Inter dovrà far meglio in Europa. E sull'addio di Dumfries..."
- 19:14 Capello: "Chivu intelligente, ha toccato i punti chiave dell'Inter"
- 19:00 Rivivi la diretta! REACTION al CALENDARIO 26/27 dell'INTER! PALESTRA, STANKOVIC e JONES: le ULTIME di MERCATO
- 18:45 Marcolin: "Chivu ha trasmesso senso di appartenenza all'Inter"
- 18:30 Le notizie principali e tutti gli approfondimenti sul tuo telefono: iscriviti al canale WhatsApp di FcInterNews
- 18:17 Simonelli: "Dobbiamo riportare i grandi campioni in Serie A"
- 18:02 L'Inter Club Vibrata organizza il torneo di calcetto per bambini
- 17:48 'Playing with Corals', conclusa la 1a edizione del progetto di UEFA Foundation for Children
- 17:34 Inter Club Anzio-Nettuno, tra festa Scudetto e campagna tesseramento
- 17:20 Trevisani: "Dumfries? Palestra upgrade". E D'Ambrosio ricorda il fattore età
- 17:05 Udinese, Nani: "Solet? L'Inter non ce l'ha chiesto, non c'è trattativa"
- 16:51 Brocchi: "Complimenti all'Inter. Stagione incredibile, ha meritato di vincere"
- 16:37 Pisilli: "Pio Esposito è un grandissimo calciatore. Spero che in futuro..."
- 16:23 'Club Benefits Programme' per il Mondiale 2026: la FIFA svela i dettagli
- 16:09 Barbarez, CT Bosnia: "Muharemovic e Alajbegovic pronti per il salto"
- 15:55 Aleksandar Stankovic torna all'Inter: l'impatto a bilancio della recompra
- 15:47 Bonny, debutto da ricordare con la Costa d'Avorio: "Emozione unica"
- 15:35 L'INTER annuncia a "SORPRESA" il PRIMO COLPO! INDIZIO sul FUTURO? TRAMONTANA dubbioso su PALESTRA
- 15:20 Vivas e l'aneddoto su Zanetti: "Uscì devastato da una riunione video con Bielsa"
- 15:06 Apolloni: "Chivu ha rivitalizzato l'Inter, il rinnovo di contratto è giusto"
- 14:56 Se saltasse Palestra? Tre nomi sul taccuino per rimpiazzare Dumfries
- 14:43 videoLautaro Martinez, un cecchino anche con la palla a spicchi
- 14:31 Leao riavvolge il nastro: "Nel 2019 mi voleva l'Inter. Poi parlai con Maldini"
- 14:21 Vivai, scommesse, meno club professionistici: i punti del DDL sul calcio
- 14:07 Europeo U17, l'Italia vola in finale. Franceschini: "Sono fiero dei ragazzi"
- 13:53 Viviano: "Se l'Inter fa l'Inter anche sul mercato, il divario resta grande"
- 13:38 U19, stage verso l'Europeo: cinque interisti tra i 30 prescelti di Bollini
- 13:24 videoStankovic torna all'Inter, il Bruges: "Un anno qui, ricordi per la vita"
- 13:10 Terim esalta Calhanoglu: "E' un'icona per l'Inter e per la Turchia"
- 13:00 UFFICIALE - Inter, Stankovic torna a casa: contratto fino al 2031
- 12:56 Arnautovic incorona Aleks Stankovic: "Gol, assist, corsa, è fenomenale"
- 12:42 SI - Inter-Palestra, ottimismo motivato. Jones resiste e su Calhanoglu...
- 12:28 Chivu e il gruppo: "L'idea generale era togliere l'ego"
- 12:14 Mondiale, Infantino annuncia: "Ci sarà una nuova cerimonia pre-partita"
- 12:00 videoA TUTTO CHIVU: dall'ESONERO temuto al MERCATO che sarà. CHAMPIONS? Obiettivo, non ossessione
- 11:44 Costa d'Avorio, vittoria prestigiosa con la Francia. Faé: "Battuti i numeri uno al mondo"
- 11:30 Francia ko con la Costa d'Avorio, Deschamps: "Campanello d'allarme"
- 11:15 Serie A, Fastbreak AI ottimizzerà i calendari. De Siervo: "Affidabilità già dimostrata"
- 10:54 Stankovic jr, che sberla: la Serbia ne prende 5 in amichevole dal Messico
- 10:40 Settore giovanile, si gioca per obiettivi importanti: il programma
- 10:37 Come si cavalca la vittoria sul campo: Inter da record sui social
- 10:23 Inter premiata dal Corpo Consolare della Lombardia. Marotta: "Un onore"
- 10:10 TS - Inter più italiana: Provedel e Palestra. Si guarda a Roma anche per...
- 09:56 TS - Centrocampo Inter, Jones più di Koné. E su Stankovic jr..."