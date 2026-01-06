Joao Cancelo si avvicina a grandi passi al Barcellona e ora anche Hansi Flick si espone sul suo arrivo. Alla vigilia della partita contro l'Athletic Bilbao valida per la semifinale di Supercoppa di Spagna, il tecnico tedesco dei catalani si esprime sul giocatore portoghese, parlando di trattativa non ancora chiusa ma usando termini che valgono praticamente come un benvenuto: "Joao ci rinforzerà sulle fasce e più avanti in campo. Non è ancora un affare fatto, ma sarò felice se andrà in porto perché ci darà più opzioni. È una buona opzione di alta qualità per questi sei mesi".

Flick ha anche spiegato perché il Barça non ha puntato su un difensore centrale visto l'infortunio di Andreas Christensen: "Abbiamo parlato con lo staff e, quando Ronald tornerà, avremo buone opzioni per il ruolo di difensore centrale. Siamo a un punto in cui dobbiamo essere intelligenti con gli acquisti. Non siamo come altre squadre che possono pagare centinaia di milioni per i giocatori. Una cosa che è positiva per i nostri giovani: possono crescere e abbiamo fiducia in loro. Adesso, però, abbiamo l'opportunità di portare un giocatore esperto per l'attacco e dobbiamo lavorarci su".