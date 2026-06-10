La Gazzetta dello Sport dà oggi ampio spazio all'incontro avvenuto tra Inter e Udinese nella giornata di ieri. Un vertice tra direttori sportivi, Gianluca Nani da una parte e Piero Ausilio dall'altra, in cui si è parlato in particolar modo di due giocatori tra i bianconeri molto graditi ai nerazzurri.

Inter a tre milioni da Solet

Uno degli obiettivi noti dell'Inter è infatti Oumar Solet, difensore centrale francese, 26 anni, valutato dai friulani attorno ai 25 milioni di euro. La distanza tra domanda e offerta, secondo la rosea, ad oggi è di soli tre milioni e permane l'idea, da parte nerazzurra, di provare a prendere il giocatore con la formula del prestito oneroso con riscatto. Il giocatore ha già un accordo di massima coi campioni d'Italia sulla base di un quadriennale da 2,5 milioni di euro l'anno. L'urgenza dell'Inter è testimoniata da due addii a parametro zero che rendono molto meno folto il reparto, quelli di Francesco Acerbi e Matteo Darmian. Inoltre va verificata la posizione di Yann Bisseck, che potrebbe lasciare Appiano Gentile.

Inter, il capitolo Atta

C'è poi la questione Atta, per il quale sono state chieste informazioni. Anche il centrocampista vale oltre 20 milioni di euro. Nei piani dell'inter, in ogni caso, è un'alternativa a Curtis Jones, che resta il target primario per la mediana. Il giocatore inglese aspetta solo di comunicare a Iraola la sua posizione, che è quella di voler cominciare una nuova esperienza altrove.