Nonostante la distanza tra richiesta e offerta, l'Inter continua a essere ottimista sul fronte Curtis Jones e il giocatore con la testa è già a Milano. Fonti interne hanno confermato a TeamTalk che Jones ha accettato la fine della sua esperienza ad Anfield ed è pronto ad affrontare una nuova sfida in Italia, avendo deciso che il trasferimento all'Inter rappresenta il passo successivo ideale per la sua carriera.

Il 25enne ha suscitato un notevole interesse all'interno della Premier League, con Aston Villa, Newcastle United e Nottingham Forest che si sono informati sulla sua situazione negli ultimi mesi. Tuttavia, Jones ha comunicato ai suoi collaboratori la sua preferenza per l'Inter, che gli permetterebbe di vivere per la prima volta l'esperienza calcistica all'estero.

Questo lascia i due club impegnati a trovare un accordo sulla questione economica. L'Inter, finora, non si è dimostrata disposta a soddisfare le richieste economiche del Liverpool per il centrocampista. I campioni d'Italia avrebbero offerto circa 25 milioni di euro (21 milioni di sterline), mentre il Liverpool continua a insistere sul fatto che 30 milioni di euro (25 milioni di sterline) rappresentino un prezzo equo per un giocatore della qualità e dell'esperienza di Jones.

La posizione dell'Inter è fortemente influenzata dal fatto che Jones è all'ultimo anno di contratto. Il club nerazzurro ritiene che la posizione negoziale del Liverpool sia stata indebolita dalla situazione contrattuale del centrocampista ed è restia ad aumentare significativamente la propria offerta. Il Liverpool, tuttavia, è determinato a non ripetere gli errori del recente passato.

I Reds hanno già visto partire a parametro zero Ibrahima Konaté e Trent Alexander-Arnold negli ultimi 12 mesi e le fonti interpellate da TeamTalk insistono sul fatto che vogliano evitare di perdere un altro giocatore prezioso a parametro zero. Di conseguenza, il Liverpool sta spingendo per una cifra più vicina alla propria valutazione, anche se alla fine dovrà scendere a compromessi per concludere l'affare.

Sebbene il Liverpool avrebbe idealmente preferito trattenere Jones, il club ora riconosce che il centrocampista è desideroso di una nuova sfida. Fonti interne indicano che le trattative tra i club sono ancora in corso e c'è ottimismo sulla possibilità di trovare un compromesso. I piani del Liverpool per il centrocampo, sotto la guida del nuovo allenatore Andoni Iraola, sono già a buon punto e il club sta valutando diversi rinforzi nell'ambito di una più ampia ricostruzione della rosa.

Per Jones, nel frattempo, l'obiettivo è quello di concretizzare il trasferimento che lo porterebbe da Merseyside a Milano, diventando così l'ultimo giocatore inglese a mettersi alla prova in Serie A.