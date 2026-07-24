Da Solet e Chalobah a Romero. L'Inter sta cercando di capire se ci sono margini per arrivare al difensore della Nazionale argentina e del Tottenham. Nell'ultimo video pubblicato sul suo canale Youtube, Fabrizio Romano ha ripercorso le tappe delle strategie di mercato dell'Inter per la difesa.

Le ipotesi Chalobah e Solet

"Sul giocatore del Chelsea l'Inter ha fatto le sue valutazioni a inizio luglio. Il club ha parlato con gli agenti del giocatore e aveva un ok di massima. Chalobah all'Inter sarebbe andato volentieri, ma l'Inter non ha mai chiuso l'operazione e con il Chelsea non si è mai ufficialmente messa in contatto. Per questo anche il Chelsea ha continuato a considerare il giocatore in vendita e per questo anche il Como si è sempre sentito più o meno in corsa, dipende dai momenti, ma sicuramente il Como non ha mai mollato", le sue parole.

"L'Inter ha mollato Chalobah da settimane, l'Inter come per Solet a giugno ha fatto lo stesso con Shalob a luglio. Ga fatto delle valutazioni, ha avuto dei contatti, ma poi ha scelto di non procedere e questo fa assolutamente parte del mercato", ha aggiunto.

All-in su Romero

"Ora i riflettori sono tutti puntati sul Cuti Romero. L'Inter sul Romero ci sta lavorando in maniera forte, in maniera convinta. Eh, l'Inter ha avuto dei contatti con il Tottenham, quindi il discorso tra i due club è già partito, è già in corso. I due club stanno parlando e il Tottenham apre a cedere Romero perché Romero è in uscita - ha aggiunto Romano -. L'argentino non resterà al Tottenham, hanno già quattro centrali e sono tanti giocatori, per una squadra che, lo ricordo, non giocherà in Europa. Il Tottenham ha dato disponibilità a trattare con l'Inter, adesso bisogna capire anche a livello di cifre. Romero l'anno scorso ha firmato un nuovo contratto al Tottenham con uno stipendio molto importante. L'Inter nella giornata di ieri, nella serata di ieri, per essere precisi, ha iniziato la trattativa col giocatore. Gli agenti sono a Milano da ieri, non da oggi. Sono partiti i contatti diretti".