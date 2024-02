Cristian Chivu, allenatore dell'Inter Under 19, ha parlato a margine del pareggio ottenuto nel derby contro il Milan: "Credo che il risultato di oggi sia giusto. Loro hanno fatto meglio nel primo tempo, soprattutto nel palleggio e nell’aggressività che hanno messo. Nel secondo tempo siamo entrati meglio in campo, direi che il pareggio è giusto. La classifica? Noi non la guardiamo, anche perché non è giusto farlo. Cosa facciamo oggi non c'entra con quello che faremo fra tre mesi, l'importante è come si finisce. Stiamo cercando di fare un percorso importante, dove bisogna godersi anche le cose buone fatte e migliorare dagli errori fatti. I ragazzi sono migliorati ma bisogna fare ancora di più perché presto arriveranno le partite vere".

Grande protagonista in casa nerazzurra è stato Issaika Kamate, l'autore del gol del momentaneo vantaggio: "Ha margini importanti, soprattutto considerando che sta giocando in una posizione nuova per lui. Ha fatto la mezzala sin qui, ma sono felice per come si sta calando nel nuovo ruolo. L’invenzione non è mia, abbiamo parlato e discusso insieme: prima dell’inizio della stagione gli ho detto cosa pensavo di lui. Sta imparando a fare determinate cose, ha ancora alti e bassi, ma ultimamente è migliorato anche dal punto di vista della personalità. Adesso è arrivato a 12 reti, per un'ala è un traguardo importante".

