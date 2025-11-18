La Roma sogna lo scudetto, anche se i tempi per affrontare seriamente l'argomento non sono ancora maturi. Lo ammette Matias Soulé quando incalzato da SportMediaset: "Stiamo tranquilli, è molto presto ancora per parlare di scudetto. Tutti lo sognano: noi, la squadra, la gente... ma è presto. Dobbiamo continuare così partita dopo partita. Ora abbiamo una partita fuori e non sarà semplice, ma abbiamo lavorato tanto e siamo carichi", dice l'ex Juventus.

L'argentino giura poi amore al giallorosso, dove sta vivendo una nuova vita professionale: "Mi trovo benissimo qui, sono molto felice. L’anno scorso non è iniziato bene ma poi le cose sono migliorate, sono molto felice della città e della gente. Uno immagina di rimanere a Roma a lungo. Provo a dare il massimo in ogni gara per aiutare i compagni, non solo con gol e assist, in quello che mi chiede il mister prima c’è la squadra, poi ognuno di noi. Siamo una famiglia, lottiamo per gli obiettivi che abbiamo".