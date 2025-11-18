Luigi Delneri ha rilasciato un'intervista al Messaggero Veneto in cui ha parlato anche delle recenti prestazioni di Oumar Solet, più volte accostato all'Inter nei discorsi di mercato. 

"Pensavo che Solet sarebbe diventato quel leader carismatico che all'Udinese serve. Mi sbagliavo, il francese commette troppe leggerezze, a volte sembra giocare con troppa sufficienza. Per questo non può essere un vero leader".

