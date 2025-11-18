C'è anche Pio Esposito tra gli argomenti che TMW propone ad Aldo Serena nell'intervista concessa a margine del Premio Viareggio Sport 2025: "Caricarlo di responsabilità così elevate a vent’anni non è conveniente per nessuno, né per lui né per la Nazionale - sottolinea saggiamente l'ex attaccante -. Bisogna sfruttarlo, con la dedizione che gli è consona e con le qualità che ha in alcune cose. Non certo a campo aperto, ma gli va regalata la possibilità di sfruttare i suoi punti di forza in area di rigore".

Arriva il derby di Milano, la favorita?

"Beh, il Milan sta facendo molto bene, nonostante delle criticità. È evidente che manchi una grande punta, però a un centrocampo di prim’ordine: Jashari sarà un valore aggiunto, non certo nel derby perché è ancora in rodaggio, ma il centrocampo rossonero è tra i migliori. L’Inter ha trovato dinamiche di gioco più ficcanti e verticali di prima: si sbilancia un po’ troppo, non avendo difensori iper veloci, e potrebbe avere problemi su Leao e Pulisic, se saranno in condizione".

Più meriti di Chivu o dell’Inter come società?

"Entrambi. Sono stati bravi a sceglierlo e a proteggere chi è giovane come lui. Però lui ha dimostrato tanto, nelle dichiarazioni è perfetto e mi ha stupito per la sua capacità di lavorare nelle situazioni di difficoltà con razionalità. È una cosa da grandi allenatori".

La Juventus può essere sistemata da Spalletti o servirà un intervento sul mercato?

"Io credo che abbia già individuato la criticità della Juventus, che è il ribaltamento veloce da fase di non possesso a fase di attacco. Ho letto di Brozovic, viene da un campionato non stimolante e bisogna valutare. Alla Juve sono bravissimi con gli algoritmi, non hanno bisogno di consigli, ma bisognerebbe valutare un 33enne che motivazioni potrebbe avere. Se il responso fosse positivo, penso che Brozovic potrebbe aiutare la Juventus".