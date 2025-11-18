Domenica sera, a San Siro, Igli Tare sperimenterà l’emozione del suo primo derby della Madonnina in carriera dopo i tanti vissuti a Roma. Una sfida che il direttore sportivo del Milan inquadra così, parlando dal 'Socail Football Summit': "Conosco bene quello di Roma, sono curioso di vivere quello di Milano. Poi io ero tifoso del Milan, quindi per me è molto speciale. Queste sono partite che non si giocano, ma si vincono. Sarà importante ma non fondamentale. Sarà importante per la città e per dare credibilità al progetto. Sono cresciuto con il Milan di Van Basten. Ho sempre detto di essere tifoso del Milan e realizzare questo sogno per me è stato bellissimo".

Parlando degli obiettivi dei rossoneri, Tare non si nasconde: "Sarei un bugiardo a dire “non voglio vincere lo scudetto”. Per vincerlo penso che il percorso più corto sia attraverso tante sfumature e il progetto tanto radicale: abbiamo portato 19 giocatori e ne abbiamo mandati via 23. Siamo sulla buona strada, ho questo desiderio di vincere qualche trofeo importante con questo club glorioso. Dobbiamo essere umili"