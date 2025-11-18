Sono 26 le reti segnate fino a questo momento dall'Inter di Cristian Chivu, saldamente al comando della classifica dei gol fatti nel campionato italiano. Una lunga corsa che verrà spuntata, secondo i bookmaker, dai nerazzurri anche al termine della stagione. L'Inter viene premiata a 1,30, per il miglior attacco della Serie A 2025/2026, seguita a 3,85 dal Napoli (16 reti fono adesso) e a 5,75 dal Milan (17 reti, secondo miglior attacco del torneo dopo 11 giornate).

Per la miglior difesa è la Roma di Gasperini, con i suoi cinque gol subiti, a comandare la graduatoria a 2,85. I giallorossi saranno seguiti dal duo Napoli-Milan a quota 4, nerazzurri fissati a 4,50. Il Como, che ha subito solo sei gol fin qui, vale 14 volte la giocata.