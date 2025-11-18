C'è incertezza attorno alle condizioni fisiche di Denzel Dumfries. L'olandese resta da valutare in vista della sfida di domenica a San Siro contro il Milan, in caso di forfait pronto Carlos Augusto, favorito su Luis Henrique.

Ballottaggi anche in difesa tra Acerbi e Bisseck e a centrocampo tra Sucic e Zielinski. Molto dipenderà dall'impronta tattica scelta di Chivu per il derby.