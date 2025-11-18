Zlatko Dalic, ct della Croazia, non riesce a dare una spiegazione plausibile all'ennesimo flop della Nazionale italiana che dovrà vincere due gare dei playoff per evitare l'onta della terza qualificazione ai Mondiali mancata: "L'Italia ha fatto un percorso strano: non si è qualificata per due volte di fila al Mondiale, ma nel frattempo ha vinto un Europeo - ha detto il tecnico croato a Sportmediaset -. Non ha superato il girone e ora dovrà affrontare i playoff e di certo non sarà facile. Non so cosa succeda a un Paese che ha tanti milioni di persone e che ha un livello di calcio alto che non riesce a superare la fase a gironi. Non me l'aspettavo, ma spero di vederla al Mondiale".