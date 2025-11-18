Si è concluso da pochi minuti il primo allenamento dell'Inter nella settimana che conduce al derby contro il Milan. Presente Lautaro Martinez, tornato a Milano con un anticipo non usuale dopo gli impegni con l'Argentina: il capitano si è allenato con il gruppo e guiderà l'attacco con Marcus Thuram, anche se Ange-Yoan Bonny (che è rimasto a lavorare ad Appiano) e Francesco Pio Esposito (reduce da due gol con la Nazionale) hanno qualche minima speranza. Lo riporta Sky Sport.

Domani sono attesi nel centro sportivo interista Hakan Calhanoglu, Piotr Zielinski e Petar Sucic, mentre Manuel Akanji arriverà in Italia nella giornata di giovedì.