Non solo scudetto: i boomakers si scatenano anche per il titolo di campioni d'inverno. In attesa del rientro dalla sosta per le Nazionali che vedrà spiccare il big match tra Inter e Milan. Dal weekend prossimo al 6 gennaio 2026, data in cui comincerà il girone di ritorno di Serie A EniLive, ci saranno sette giornate da disputare che decreteranno il 'campione' di metà anno. Secondo le previsioni degli scommettitori la squadra che nell'ultima giornata di girone d'andata sarà in vetta è l'Inter di Chivu. Come fa sapere Agipronews, l'Inter campione d'inverno è dato difatti a 2,50 su Planetwin365 e Betflag. Il Napoli è la prima inseguitrice a 3,75, seguita dalla squadra di Max Allegri a 4,25. La Roma di Gian Piero Gasperini fissata invece a 4,50.

Per quanto riguarda il podio finale, per gli esperti sarà sempre l'Inter a prendersi la scena: il trio Inter-Milan-Napoli, in quest'ordine, comanda a quota 11, seguito dall'opzione Inter-Napoli-Milan a 12. L'inserimento della Roma al terzo posto, infine, con Inter e Napoli a precederla, vale 13.