Missione compiuta per la Nazionale italiana Under 18 che supera l'Uzbekistan e accede ai quarti di finale del Mondiale U17, in corso si svolgimento in Qatar. La squadra di Massimiliano Favo passa in vantaggio con Thomas Campaniello, al 19', si fa raggiungere all'inizio della ripresa da Amirkhon Muradov, per poi ripassare in vantaggio sempre con l'attaccante dell'Empoli. Il tris della sicurezza lo mette a segno Idrissa, al 70', anche se gli asiatici, ridotti in dieci uomini per l'espulsione di Aliev al 90', hanno un sussulto d'orgoglio in pieno recupero e accorciano le distanze con Azizbek Erimbetov. Una rete inutile perché a ridere sono gli azzurrini, la cui avventura mondiale continua.