In attesa di Manuel Akanji, titolarissimo tanto nell’Inter quanto nella sua Svizzera che stasera chiuderà le qualificazioni mondiali contro il Kosovo, il conto dei minuti giocati dai nazionali nerazzurri è arrivato a 992 minuti, il che significa che ciascuno dei giocatori impegnati lontano dall’Inter, in questa terza sosta stagionale, ha giocato in media 90 minuti. Lo evidenzia oggi la Gazzetta dello Sport.

Insomma, si può dire che è andata bene, al netto del problema di Dumfries, che però se lo portava dietro da Inter-Lazio. Certamente meglio rispetto al passato, non solo recente. In particolare, ottimo per Lautaro non essere andato oltreoceano ed essersi fermato a una partita in Angola. "Di solito è l’ultimo a raggiungere la truppa, dopo una dozzina di ore di volo e con un fastidioso jet lag da smaltire, ma stavolta sarà lì a tirare il gruppo, primo tra tutti i nazionali dell’Inter - si legge -. Accanto a lui ci sarà Marcus Thuram, risparmiato da Deschamps dopo l’infortunio che lo ha fermato per oltre un mese e a tempo pieno per l’Inter da più giorni ancora del compagno: la ThuLa avrà sei giorni per riconnettersi come non succede da una vita. Tempismo perfetto, all’orizzonte si intravvedono i diavoli di Allegri".

Il rientro di Calhanoglu è previsto per domani, quando si unirà ai compagni insieme agli italiani e alla coppia Sucic-Zielinski, impegnati ieri con Croazia e Polonia.