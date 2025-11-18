Domani, alle ore 18.30, l'Inter Women scenderà in campo con l'obiettivo di ribaltare l'1-0 di Goteborg sfidando l'Häcken nel ritorno degli ottavi di finale della UEFA Women’s Europa Cup. La gara del 'KONAMI Football Centre' sarà trasmessa in diretta su Inter TV, Inter.it, sull'app ufficiale nerazzurra, sul canale YouTube del Club e sul profilo TikTok Inter Women.

Sezione: Inter Femminile / Data: Mar 18 novembre 2025 alle 14:49
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
