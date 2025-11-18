Presente al Social Football Summit, il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, ha parlato ancora una volta del tema legato agli stadi e agli impianti sportivi: "Abbiamo degli esempi come Milano dove il Comune ha fatto di tutto per aiutarli. Si è vista la volontà della politica, cosa che non è successa Firenze. Commisso aveva chiesto di fare lo stadio nuovo, ma ha trovato un’amministrazione che non ha agevolato questo. Lo stadio non servirebbe solo alla Fiorentina, ma anche al rugby o per una sfilata del calcio storico ma serve anche l’interesse della politica. La proprietà dopo alcune proposte negate si è spostata da Firenze per fare il Viola Park e questa sarà sempre la casa della Fiorentina. Purtroppo in Italia non si vuole lasciare alla società la possibilità di fare uno stadio indipendente".

Cosa serve per fare uno stadio?

"Serve una proprietà forte e decisiva che faccia qualcosa che possa rimanere. Bisogna creare un mix con uno stadio che possa diventare unico. Poi bisogna avere perseveranza e non voler mollare".