Vittoria stiracchiata a Malta per la Nazionale polacca, salvata da un gol di Piotr Zielinski nel finale. Un 3-2 che non può soddisfare il ct Jan Urban, che ha analizzato così la prestazione di Lewandowski e compagni a TVP Sport: "Queste sono le partite in cui sai di dover vincere per forza, ma dobbiamo ricordare che non era una sfida da vita o morte per noi", ha detto il selezionatore riferendosi al fatto che la sua squadra fosse già sicura di giocare i playoff a marzo.

"Per me, è una questione mentale. Non ci vedo come una squadra che sottovaluta gli avversari perché abbiamo creato molte occasioni, ma siamo stati molto carenti in difesa. Penso che abbiamo giocato il secondo tempo con una mentalità diversa, consapevoli di come avremmo dovuto giocare in difesa. Sono contento della mentalità che abbiamo mostrato nel secondo tempo, ma il calcio di rigore ha cambiato tutto. Questo ha spronato i nostri avversari e ci ha fatto innervosire".