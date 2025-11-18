Domenica andrà in scena il primo derby di Milano della storia in un San Siro di proprietà di Inter e Milan, che lo hanno acquistato dal Comune di Milano. "I due club hanno messo la prima pietra per il proprio futuro - il commento del giornalista Marco Bellinazzo a Sky Sport -. Usciamo dal concetto di stadio per entrare in quello di piattaforma, dentro la quale si potranno mettere in campo attività correlate alle partite. E' questo il cambiamento culturale che il calcio italiano fa fatica ad accettare, anche io da tifoso provo un sentimento di nostalgia verso San Siro. E' evidente, però, che il passaggio a uno stadio di qualità, più che proprietà, sia fondamentale per cambiare le fondamenta del nostro calcio".