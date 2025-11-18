"Da quando abbiamo iniziato 12 anni fa ho sempre cercato di avere uno zoccolo loco duro di italiani in squadra". Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, lo sottolinea a Sky Sport a margine della cerimonia del Galà Trofeo Galbiati, citando anche l'ex nerazzurro Sebastiano Esposito: "Quest'anno forse ne abbiamo in più, forse anche per il mercato che ha fatto da Angelozzi: è andato su Esposito, grande promessa italiana, ma anche su Borrelli e Folorusho che spera nella Nazionale. Ci fa piacere dare la possibilità a tanti giovani italiani e di seguire l'idea di Squinzi, che ricordo sempre con grande piacere. Ci piace fare calcio così".

Il numero uno del club rossoblu si parla anche di Elia Caprile, portiere dei sardi accostato anche all'Inter per il prossimo futuro: "Voglio ricordarlo dopo la sua prima convocazione in Nazionale, sono molto contento. Zenga ha detto che è il portiere che gli piace di più? Io giocavo nel settore giovanile del Milan quando Galbiati era un maestro di calcio qui, facevo il portiere e mi è rimasta la passione. Aver lanciato in Nazionale prima Cragno, poi Vicario e poi Caprile è motivo di grande orgoglio. Sono tre ragazzi che hanno dimostrato il loro valore: son felice per la carriera straordinaria di Vicario, auguro ad Elia di fare lo stesso".