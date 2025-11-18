Con ogni probabilità sarà Simone Sozza l'arbitro scelto per fischiare nel derby di domenica prossima. Secondo le indiscrezioni della Gazzetta, il direttore di gara di Seregno se la gioca con Davide Massa ma, a meno di ribaltoni, sarà alla fine lui a dirigere Inter-Milan.

"Sozza, che finora ha diretto 5 gare in A (l’Inter una volta contro la Fiorentina, il Milan ancora no) e 2 in Champions League, oltre al derby di Roma di quest’anno (21 settembre) ha già diretto il derby milanese: avvenne il 6 gennaio 2025, Inter-Milan 2-3, finale di Supercoppa", ricorda la rosea.

Non un gran ricordo per i nerazzurri, aggiungiamo noi, con la coda polemica per il fallo netto di Morata su Asllani che innescò la punizione dell'1-2 rossonero. E anche con la partita con la Fiorentina, lo scorso 29 ottobre, risultò poco felice, con il doppio penalty su Esposito non visto (né in campo né al Var).