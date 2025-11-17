Mario Petrone, ex tecnico del Rimini, si è soffermato sulle seconde squadre con una valutazione a tutto tondo ai microfoni di TMW Radio. Di seguito le sue parole: "Io sono propenso perché guardo dal punto di vista dell'addetto ai lavori. Sono un allenatore di calcio quindi fondamentalmente guardo l'interesse sia dei tifosi ma anche quello delle società e le società virtuose hanno in organico, tra serie A, seconda squadra e Primavera, 50-60 tesserati. Società virtuose come la Juve come l'Inter come il Milan in questi anni hanno investito tantissimo nel settore giovanile si ritrovano anche ad avere 90 giocatori tesserati e tu non puoi fare un po' come fece il Parma di qualche anno fa, con 230 giocatori tesserati e poi fallire".