Lo sfogo pubblico di Antonio Conte dopo la brutta sconfitta del Napoli a Bologna non ha sorpreso per nulla Fernando Rubinho, ex portiere della Juve: "Il primo anno arriva, ti fa vincere e stare bene; poi, se qualcosa non va come crede, non fa sconti a nessuno e fa sapere a tutti quello che pensa - ha spiegato in esclusiva a Tuttomercatoweb.com -. Non è una novità. Se sei un suo giocatore, devi dare il massimo dal primo al centesimo minuto di ogni partita. Devi stare sempre sul pezzo".