Calhanoglu ha messo già nel mirino il Milan e... Modric. Come scrive la Gazzetta dello Sport, infatti, il turco, esentato da Montella per la partita di stasera con la Spagna (inutile ai fini della classifica finale), sarà ancora l'uomo chiave per Chivu e si troverà di fronte l'idolo croato, avversario per una sera. Molto del derby passerà da lì.

"Già domenica Calhanoglu ha lasciato il ritiro della Turchia di Montella, accompagnato da un comunicato medico che dava conto di un problema alla mano ancora da valutare bene: il capitano della nazionale turca non avrebbe comunque giocato oggi contro la Spagna perché diffidato, nessuno si sarebbe preso il rischio di fargli prendere un altro giallo con annessa squalifica nel delicatissimo playoff Mondiale - si legge -. Alla fine, quel dolorino è “servito” per riportarlo già ieri sera in città, poi oggi il cervello interista godrà del giorno di riposo che Chivu riserva a tutti i nazionali senza eccezioni. In ogni caso, lo staff medico nerazzurro si è subito messo in contatto con quello turco ed è stato tranquillizzato sulla tenuta della mano di Hakan: domani, di ritorno ad Appiano, verrà rivisitato, ma non sembrano esserci nubi all’orizzonte".

