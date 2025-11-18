Concluso l'allenamento di oggi ad Appiano Gentile, il primo della settimana che porta al Derby di Milano, i colleghi di Sky Sport fanno il punto sulle condizioni di Denzel Dumfries, tornato in anticipo dal ritiro con i Paesi Bassi per un problema alla caviglia sinistra accusato nell'ultimo match contro la Lazio giocato prima della sosta. 

L'emittente satellitare riferisce che, anche dopo la seduta odierna, "prosegue il fastidio" e l'olandese "rimane in dubbio per il derby domenica". La situazione resta da monitorare con attenzione. 

Data: Mar 18 novembre 2025
Autore: Stefano Bertocchi
