Mark Iuliano è stato protagonista di una lunga intervista al podcast Centrocampo in cui, immancabilmente, si è tornati a parlare di Juventus-Inter del 1998. "Tutti mi chiedono la stessa cosa, il '98, con tutto quello che uno ha vinto nella propria carriera a volte sembra che tutto si riduca a un episodio. A volte mi fa ridere perché poi con Ronaldo ci siamo visti, abbiamo giocato altre mille partite contro, non ne abbiamo mai parlato. E' stato una bomba mediatica esterna che colpiva più le tifoserie, le società, a rivangare, che noi calciatori".

"Io penso che nemmeno col Var si potessero mettere d'accordo - afferma - Avrei imprecato se non mi avessero dato un rigore così contro? Sì, prima di guardare il replay sì... Non è questione di essere rigore o meno. Allora gli arbitri ancora decidevano e si prendevano la responsabilità di fischiare quel che vedevano insieme ai guardalinee, che adesso sono diventati inutili. L'arbitro oggi fischia rigore a priori e aspetta di essere smentito dal Var. Chiedono tutti a me, io ero fermo ed è lui che passa...", afferma (incredibilmente) Iuliano.

"E poi sai quanti interventi simili ci sono e non fischiano quasi mai? A me ha dato da pensare perché alla fine il focus è sempre stato su quel contatto - prosegue l'ex difensore -. Un tifoso una volta mi ha detto che la colpa era di Torricelli e Birindelli perché la palla non doveva nemmeno arrivare lì, sulla palla lunga. Mi ha fatto talmente ridere che ho rivisto quell'azione e ho guardato loro, perché non lo avevo mai fatto. Amici, amici e guarda come mi hanno messo alla gogna, quando potevano rinviare... Poi Ronaldo andava a duemila, io mi sono messo lì e ho detto 'vediamo che succede'. Noi in ogni caso stavamo pure vincendo 1-0. Ed eravamo talmente superiori che per me le due squadre erano imparagonabili. Però Ceccarini dopo 30 secondi diede rigore alla Juve e c'era la buonanima di Simoni, grande persona, in campo con tutta la loro panchina. Lì avrebbero dovuto cacciare tutti, devi sospendere e devi prendere provvedimenti. Poi il rigore per il fallo di West c'era... Mi ricordo che la sera Vianello mi chiese ma io ero in silenzio stampa. Noi avevamo praticamente vinto lo Scudetto e infatti andai a festeggiare".