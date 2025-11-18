"Tifo sempre Inter, anche se il mio capitano Modric gioca nel Milan. Vedremo domenica". Così Ivan Perisic parla a Sport Mediaset del derby che sarà, domenica prossima.

"La Croazia c'è sempre, abbiamo cambiato un paio di giocatori, ma abbiamo dimostrato carattere come sempre, lottando e vincendo - dice dopo il successo sul Montenegro -. Come mai l'Italia fatica ad andare ai Mondiali? Non lo so. Noi abbiamo dimostrato negli ultimi anni di essere squadra e solo così si fanno risultati buoni".