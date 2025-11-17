"Io devo ringraziare Totti. Se non avesse fatto gol contro l'Australia su rigore, non sarei potuto tornare in Italia". Così Marco Materazzi, ricordando per Betsson.Sport Italia-Australia del Mondiale 2006, la gara in cui lasciò la squadra di Marcello Lippi in dieci uomini facendosi espellere al 50' per grave fallo di gioco.

"Quando c'è stato il rigore sono saltato sul lettino della saletta anti-doping, dove mi trovavo perché dovevo mettermi a disposizione per il sorteggio che avrebbero fatto per i controlli. Non ho aspettato la fine dei sorteggi e sono scappato per aspettarlo dentro agli spogliatoi".