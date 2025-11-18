Primo confronto tra Chivu e Allegri all'orizzonte che l'ex portiere Simone Braglia commenta a TMW Radio dove il derby di Milano è già argomento caldissimo: "Per convinzione e identità di squadra il Milan, anche se l'Inter è più forte. Il Milan mi sembra più organizzato ora. E poi ha solo il campionato, quindi potrebbe avere più stimoli" ha detto l'ex rossonero chiamato poi a rispondere al paragone tra il vecchio e il nuovo allenatore nerazzurro.

Inter, meglio Chivu o Inzaghi?

"Chivu mi piace per la comunicazione, le conferme si avranno quando vincerà qualcosa d'importante. Nessuno può togliere i meriti a Chivu, che ha preso una squadra dopo il duro ko in Champions, e ha saputo risollevare una squadra che era in un momento psicologico drammatico. Detto questo, ora aspettiamo per fare un paragone".