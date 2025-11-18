"L'Inter è la squadra con più mentalità internazionale, quindi è quella che ci può rappresentare meglio in Europa. Credo che sia stata la squadra più forte del campionato, anche se gli scudetti vinti sono meno di quelli che poteva raggiungere". Così Giorgio Perinetti, parlando a Sportmediaset a margine del 'Social Football Summit'.

"Chivu sta facendo molto bene, la società fa degli innesti mirati ogni anno. Anche oggi è la squadra più forte", ha aggiunto Perinetti. Prima di pronunciarsi sul derby di Milano di domenica prossima: "Non si possono fare pronostici".