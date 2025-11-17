Piotr Zielinski esce 'indenne' dalla gara vinta dalla Polonia contro Malta, al National Stadium Ta' Qali, dove arrivava da diffidato: il centrocampista dell'Inter ha evitato l'ammonizione che gli avrebbe fatto saltare la semifinale playoff per andare al Mondiale 2026 e, in più, ha aggiunto un assist, pennellando sulla testa di Robert Lewandowski il cross per il momentaneo 1-0, e il gol che ha fissato definitivamente il risultato sul 3-2. Nello stesso girone, festeggiano i Paesi Bassi che, senza l'infortunato Denzel Dumfries, strappano il pass per il Mondiale travolgendo 4-0 la Lituania.

Già qualificata, la Croazia vince 3-2 in rimonta in casa del Montenegro, una sfida che l'interista Petar Sucic ha visto nella sua interezza dalla panchina. Una manciata di minuti nel finale per Luka Modric, a sei giorni dal derby di Milano.