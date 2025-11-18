Intervistato da La Repubblica, Gianni Rivera parla della situazione della nazionale italiana. "Mi ha sorpreso notare un divario così ampio. Nel secondo tempo sembrava di vedere giocare il Brasile contro nessuno. Colpa nostra, i norvegesi sono una buona selezione ma certo non il Brasile. È stato umiliante e strano. Eravamo in balia degli avversari. Magari sono andati oltre le loro possibilità, ma l’Italia non può essere questa!.
"C’è Bastoni che l’Inter considera un difensore eccezionale, poi con l’Italia fa errori tragici - dice ancora Rivera -. Evidentemente in azzurro non ha le stesse certezze a cui riesce ad affidarsi quando gioca con la sua squadra. Noi poveri di talenti? L’ingresso sulla scena dei procuratori ha danneggiato il sistema. Oggi le famiglie devono pagare gli agenti per far giocare i bambini. Se non si è ricchi, i ragazzi possono essere talentuosi ma comunque non avere mai una reale possibilità di emergere".
