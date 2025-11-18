È ufficialmente iniziato il countdown al derby di Milano, match attesissimo che vedrà l'Inter di Chivu, prima in classifica, contrapporsi al Milan di Allegri, seconda. Ma come sarà il confronto tra i due allenatori? A parlarne è l'ex calciatore Paolo Stringara che a TMW Radio ha detto: "Bella partita, aperta a tutto. Il fatto che il Milan fatica bene negli scontri diretti e meno con le piccole fa capire che i rossoneri forse faticano ancora a trovare qualcosa. Non vedo ancora organizzazione. L'Inter dovrà fare la sua partita, anche prendendo gli avversari alti. Il Milan però può prepararti il trappolone, perché con le ripartenze può fare male".

Cosa ha portato Chivu maggiormente all'Inter?

"È una squadra più corta davanti. Per giocare nella squadra di Chivu, bisogna avere anche i 30-40 metri per rincorrere. Vuole accorciare il campo in avanti il tecnico. Il problema del calcio italiano è che avendo degli allenatori vincenti, siamo fermi. Abbiamo ancora la mentalità del corto muso, mentre invece il calcio è andato avanti".