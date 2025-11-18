Ospite della cerimonia del Galà Trofeo Galbiati, Maurizio Ganz, doppio ex di Inter e Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della sfida di domenica ricordando un derby particolare, il primo giocato con la maglia rossonera pochi giorni dopo essere stato ceduto proprio dall'Inter. "Ho esultato, molto. Mi sembrava giusto, avevo voglia di togliermi qualche sassolino e di dimostrare che Ganz era sempre Ganz, con le piccole ma anche con le grandi squadre. Il derby di oggi? Le due squadre sono forti, fanno un bel calcio e spero che ci facciano divertire. E sarei titolare in ambedue le squadre, nei derby facevo sempre la differenza...".