La formazione titolare verrà comunicata da Chivu a poche ore dalla partita, come ormai consuetudine da queste parti. E i ballottaggi stavolta non sembrano essere pochi, come svela la Gazzetta dello Sport.

Il primo riguarda la difesa: Acerbi o Bisseck? "Il tedesco aiuta Chivu a far salire la linea difensiva e a guadagnare in aggressività: schierarlo domenica potrebbe permettere all’Inter di azzannare il Milan e cercare rapidamente la profondità. Punto debole? L’esperienza da derby, ferma a quattro presenze nella stagione passata, di cui tre da titolare e sempre sul centrodestra. Proprio l’abitudine a giocare partite come quella di domenica segnano punti a favore di Acerbi, tornato a giocare dal 1’ nel 2-0 alla Lazio, giusto prima del rompete le righe per la sosta", spiega la rosea.

In mezzo, con gli intoccabili Calhanoglu e Barella, si giocano una maglia Sucic e Zielinski. Punto di domanda anche a destra per le condizioni di Dumfries, ancora dolorante alla caviglia sinistra: oggi l'olandese sarà visitato ad Appiano, ma intanto si scalda Carlos Augusto, con Luis Henrique non preso in considerazione. E davanti scalpita Thuram per il ritorno dal 1'.

