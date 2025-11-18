Possibile assenza pensate per l'Atletico Madrid in vista dell'Inter: si è fermato Jan Oblak, vittima di un infortunio in nazionale. Il portiere ha abbandonato anzitempo il ritiro sloveno e ha fatto rientro in Spagna, dove saranno valutate le sue condizioni.

"Se il numero uno dei colchoneros non dovesse farcela, il sostituto sarebbe l'ex atalantino Musso, che in questa stagione non è ancora sceso in campo ed eventualmente potrebbe già debuttare sabato pomeriggio in trasferta contro il Getafe nella sfida che precederà il match casalingo contro l’Inter - spiega il Corriere dello Sport -. Tra l'altro per i madrileni un impegno europeo era già costato caro al difensore Le Normand per un infortunio al ginocchio sinistro, rimediato contro l’Union St. Gilloise e che mette a fortissimo dubbio anche la presenza dello spagnolo per la sfida contro i nerazzurri".

