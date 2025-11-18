Intervenuto a DAZN nel corsi di Grand Slam Padel Show, l’ex capitano della Roma, Francesco Totti è stato interpellato sulla serrata lotta scudetto che momentaneamente vede Inter e la sua ex squadra protagoniste.

Chi vincerà lo scudetto?

"Quest'anno sono tre le squadre favorite per vincere lo scudetto: Inter, Napoli e Milan. I rossoneri li ho rivalutati perché, giocando una volta a settimana hanno più tempo per recuperare e di organizzare, in più c'è un grande allenatore come Allegri che riesce a gestire tutto quanto. Sono queste le squadre che se lo giocheranno fino alla fine".