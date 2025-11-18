Fabio Caressa conserva una certa dose di ottimismo rispetto alla qualificazione della Nazionale italiana al Mondiale 2026, a patto che i giocatori non si facciano bloccare dalla paura nelle due gare decisive di marzo: "In questo momento, mancano fiducia ed entusiasmo, ma il livello dell'Italia è più alto di quello che abbiamo visto - il punto di vista espresso dal giornalista a Rivista Undici -. C'è un po' di paura, la prima cosa da scrollarsi di dosso prima dei playoff. Se dovessimo liberarci del timore, sarà abbastanza naturale passare. Altrimenti rischiamo".