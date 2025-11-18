Nicola Vlasic, da italiano adottivo, si augura che la Nazionale azzurra raggiunga la sua Croazia ai Mondiali. "Non so perché l'Italia abbia queste difficoltà - ha spiegato il centrocampista del Torino a Sportmediaset -. Noi croati siamo 3 milioni, ma abbiamo giocatori forti e con grande mentalità tipo Modric, Pasalic, Perisic, Kramaric... Questo aiuta la squadra e soprattutto i più giovani. Poi serve anche un po' di fortuna per fare grandi risultati. L'Italia è una squadra fortissima, deve trovare un po' di equilibrio. Io spero che vada al Mondiale, è un Paese che è nel mio cuore".