"Non è vero che il campionato italiano non è allenante. Piuttosto l’Italia non è riuscita a mettere in campo quell’energia che avevamo noi... Noi volevamo il Mondiale sopra ogni altra cosa, loro non sembrava che avessero lo stesso fuoco". Così Morten Thorsby, calciatore norvegese del Genoa, commenta quanto avvenuto durante l'ultimo Italia-Norvegia.

"Cosa significa tornare al Mondiale? Tutto, dopo 25 anni di sofferenze siamo di nuovo lì. È stata una serata storica, vincere 4-1 a San Siro è stato assurdo, non capiamo ancora cosa abbiamo fatto, però siamo molto contenti".